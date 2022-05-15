居家隔離政策將鬆綁 柯文哲：訴諸國民道德 相信能撐過難關

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）居家隔離「3+4」政策將鬆綁，台北市長柯文哲說，電子圍籬等強制手段現在已經沒用了，只能訴諸國民道德，去年5月國民已經證明素質很高，相信可以再度一起撐過難關。

中央流行疫情指揮中心今天表示，多數縣市認同確診個案的密切接觸者居家隔離政策「3+4」應鬆綁，將研擬完整接種3劑疫苗者改採「類0+7」政策，並在明天公布相關配套。

對此，柯文哲今天下午前往中正紀念堂視察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）車來速篩檢站建置進度後接受媒體聯訪表示，去年5月，台灣沒有動用警察、軍隊，靠著呼籲讓民眾聽從指示、合作，就撐過疫情，這是防疫最成功的地方。

柯文哲指出，電子圍籬等強制手段在每日新增確診人數6萬人時已經沒用了，只能訴諸國民道德，也許呼籲只能讓80%民眾合作，那國家還是保留公權力，逮到違規者照罰，多讓10%民眾聽話，這樣就可以用最低社會成本撐過去。

柯文哲說，確診者就應該要知道自己不能出來害人、居家隔離者出門要先做快篩，並先解決快篩取得不易的問題，去年5月台灣國民已經證明自己素質很高，相信這次可以再度一起撐過難關。

媒體詢問，經過連日呼籲後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中才宣布，65歲以上快篩陽性經醫師評估後可投藥，是否太慢。柯文哲說，雙北面對疫情首當其衝，壓力較全台灣整體大，所以比較焦慮，並不是怪陳時中慢。

柯文哲說明，在醫學上，診斷與臆斷不同，臨床常常依據臆斷就開始治療，而COVID-19抗原快篩可以做為臨床上處置的決定因素，若等到PCR確認診斷，會錯失治療黃金時機，所以陳時中應該是聽懂了，才下令讓防疫上臨床歸臨床、法律歸法律，兩者互不干擾。

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此外，柯文哲視察時，退輔會主委馮世寬在場陪同，馮世寬說明，因為榮總及軍醫系統共同負責營運中正紀念堂車來速篩檢站，加上在臉書上看到柯文哲昨天已經來過了，以為今天不會再來，沒想到還是巧遇。

馮世寬說，希望在這時刻大家要協同一致，共同努力防止疫情擴散。至於若要為柯文哲的表現打分數，馮世寬說，「當然是120分囉。」（編輯：李錫璋）1110515