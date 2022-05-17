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柯文哲：北市醫療資源還夠 高中以下停課2週有2困難

2022/5/17 17:43（5/17 18:00 更新）
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台大醫學院體育館設置防疫急門診，17日試營運，18日正式啟用，台北市長柯文哲（前中）下午前往視察，瞭解相關運作情形。中央社記者王飛華攝 111年5月17日
台大醫學院體育館設置防疫急門診，17日試營運，18日正式啟用，台北市長柯文哲（前中）下午前往視察，瞭解相關運作情形。中央社記者王飛華攝 111年5月17日
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（中央社記者陳怡璇台北17日電）台北市長柯文哲今天表示，目前北市醫療量能還夠，住院人數維持約200人、未暴增，先不改太多防疫措施；而高中以下停止到校2週牽涉到家長照顧及跨區就讀問題，正在思考。

台北市長柯文哲今天下午至台大醫學院體育館篩檢站視察，接受媒體聯訪時表示，已有4家醫學中心把專責病床開到30%，現在北市防疫專責病房已擴充到2400床、空床還有700個，目前每天住院與出院人數約170多人與140多人，正增加約24人，目前北市醫療資源足夠。

柯文哲指出，目前住院人數沒暴增，大概維持200人上下，醫療資源足夠狀態下不打算改變太多防疫措施；而本來估計這週會達到疫情洪峰，現在還在觀察。

至於高中以下是否要停止到校2週，柯文哲表示，牽一髮動全身，現在大部分國中都已停掉實體課程，不過小學生若在家上課，關乎到家長也需在家照顧的問題；高中就牽涉到跨區就讀，雙北教育局長有在討論 ，也要跟教育部聯絡，還在觀察怎麼處理。

在台大篩檢站量能部分，柯文哲說，現在北市防疫急門診總量能約1萬2000人次，台大醫院也加入防疫急門診行列、一天約400個名額，若有需要，台大醫院會迅速增加量能。

媒體提問台北市政府副發言人魏文元COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性是否已確認，柯文哲說他也是今天才聽到消息，「明天開始又每天做快篩，今天還沒（篩）」。（編輯：李錫璋）1110517

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