高市國、高中暑假前 各校可依需求改線上教學

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高雄市長陳其邁17日在防疫記者會表示，符合條件並經醫師評估需使用抗病毒藥物者，可到97家社區藥局、19家醫院及268家診所領藥，門口均設有標誌供辨識。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月17日

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高市府今天宣布，國高中暑假前，學校可自主決定以年級或班級為單位採線上教學。另明天起，高市有97家社區藥局、19家醫療院所及268家診所，可供符合條件者領取抗病毒藥物。

中央開放65歲以上長者、居家隔離、自主防疫、居家檢疫4類人，快篩陽性，經醫師評估可使用輝瑞抗病毒藥物治療，新制明天起上路，領藥比照現有口服抗病毒藥物用藥評估治療流程。

高雄市長陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，符合條件並經醫師評估需使用抗病毒藥物者，可到97家社區藥局、19家醫院及268家診所領藥，門口均設有標誌供辨識。

市府衛生局對中央社記者表示，高雄市目前有約500家居家照護特約診所，其中19家醫院和268家診所有抗病毒藥物，可直接看診開藥，另有97家社區藥局也有抗病毒藥物，憑醫師處方籤領藥，均由確診者親友代領或申請藥師送藥服務。

高雄市教育局長謝文斌則宣布，今天起，國高中暑假前，學校可評估防疫需求，以年級或班級為單位，自主決定是否採線上教學，實施日期也由學校自行決定。

另國中教育會考將於21、22日登場，謝文斌說，目前高雄市無法應考的確診考生有37人，而需使用第2類備用試場的考生有115人，人數持續掌握統計中。

陳其邁並說明，高雄市針對確診者發放含有快篩試劑的關懷包，是以家戶為單位發放，若有同住家人後來確診，不會再另發放。關懷包內的快篩試劑，可供有症狀或學童上學前使用。

確診者同住家人完整接種3劑疫苗者，居隔政策今天起從3+4改0+7天，陳其邁說，新制不溯及既往，從今天起適用新制。不過市府首長原則仍採取3+4措施。

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，扣除境外移入、重複通報、改判共218例，高市今天新增4761例本土確診個案，其中隔離期間轉陽759例、外縣市旅遊史79例、特定娛樂場所28例、密切接觸者3697例、新案疫調中198例。

潘炤穎並指，軍事院校群聚感染，包括陸軍官校有100多人確診，多數返家居隔，留校3人、防疫旅館8人，匡列隔離200多人。中正預校有20多人確診，也多數返家居隔，匡列接觸者135人。（編輯：謝雅竹）1110517