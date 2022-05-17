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高中以下學生暫停到校兩週 鄭文燦：5/21前決定

2022/5/17 17:16
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（中央社記者葉臻桃園17日電）外界建議高中以下學校5月23日起暫停到校上課兩週，桃園市長鄭文燦今天表示，會根據教育部的防疫指引、各縣市做法，以及諮詢學校意見，提早在21日前做決定。

桃園市今天新增1萬184例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，目前醫院、診所、及社區共有30處採檢站，預計會再增加3站。

鄭文燦說，因應5月21日、22日國中教育會考，國三及國三補習班目前已經停課。會考以後，各縣市針對停課有不同規劃，教育部也有一些初步討論，市府會根據教育部的防疫指引、各縣市做法，以及諮詢學校意見，提早在21日前做決定。

鄭文燦也說，目前採購了23萬劑的鼻腔快篩、10萬劑的口水快篩，也已發放8640劑口水快篩給幼兒園使用。

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鄭文燦表示，針對住宿型長照機構、護理之家，發給住民及工作人員每人2劑快篩，若發生確診事件，須按照防疫規範應變；待中央的系統完備，會在桃園市民卡上開放線上下載居家隔離通知書的功能。

鄭文燦表示，5月18日、21日會在25個社區接種站，開設社區接種站，提供高端和莫德納疫苗；國小目前進行莫德納疫苗接種，接著會規劃接種輝瑞兒童疫苗。（編輯：吳協昌）1110517

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