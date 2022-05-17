新北：停課政策無新計畫 仍採風險管理分流

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北17日電）新北市長侯友宜今天表示，學校停課原則上並沒有新的計畫，仍依照高風險與低風險，採取線上與實體分流；但隨時面對疫情變化，採取快速、滾動調整。

新北市板橋區一所國中今天發出通知，7、8年級將於18日至20日舉行遠距離教學演練，以加強學習與評量效能，並於23日恢復實體上課；提醒學生居家學習期間低密度活動，避免外出以降低感染風險。

中國國民黨籍台北市議員游淑慧今天將發文台北市政府教育局，建議高中以下學校，下週起暫停到校上課2週；台北市副市長蔡炳坤說，已在規劃相關方案，明天定案。

新北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明，市長侯友宜被問到，有教育團體建議中小學停課2週，新北市府是否有此規劃。

侯友宜說，面對家長最關心的學校停課與否，因新北市就像台灣縮影，防疫以最高原則指導，與學校、家長共同商議出最佳模式；目前是依高風險與低風險採取線上與實體分流，目前還是朝這方向，並沒有新計畫，隨時面對疫情滾動調整。

新北市府教育局以文字回應表示，新北幅員廣大，學校有都會、有偏鄉，城鄉差異很大；目前停課標準是授權各校因地制宜處理，後續也將蒐集校長、教師及家長團體意見，考量疫情情況、家長照顧及學生學習等層面問題，透過充分討論再推動，以符合現場需求。

疫情說明會中，也公布今天確定病例為1萬8400人採檢陽性，居家照護執行中11萬9168人，居家隔離列管數4萬3935人。市府解釋，居家隔離人數比昨天增加2萬多人，主要是法定傳染病通報系統、接觸者健康追蹤管理系統（TRACE）不穩定，計算誤差所致。

副市長劉和然回答提問表示，居家照護關懷箱致已完成階段性任務，已經改為關懷包並調整快篩試劑數量，民眾如有特別需求可向地區公所關懷中心反映。

他說，延遲取得關懷包、居家隔離通知書延遲取得，都是因法傳系統延遲所致，才會有確診者幾乎要解隔後才會收到關懷包，這是引起最大的民怨。（編輯：李錫璋）1110517