北市高中以下學生是否暫停到校兩週 最快18日定案

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台北市議員游淑慧17日建議高中以下學童下週起暫停到校上課兩週，北市府表示相關規劃18日定案。圖為北市一間國小學生戴口罩到校。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷、黃旭昇台北17日電）中國國民黨籍台北市議員游淑慧今天將發文台北市政府教育局，建議高中以下下週起暫停到校上課兩週；台北市副市長蔡炳坤說，已在規劃相關方案，明天定案。

「別再拖了」，游淑慧在社群網站臉書（Facebook）表示，北市府先前預估23日到5月底為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰期，將發文教育局，建議高中以下學校23日起應暫停到校上課兩週。

她說，4月28日到5月10日台北的高中以下學生確診者短短12天就破萬人，本週確診數還在攀升，呼籲北市府要快決定，才能讓家長有時間應變。

蔡炳坤接受媒體電訪表示，已在規劃停止實體課程、改採線上教學方案，目前正和家長、教師團體及學校研商，原則上可在明天防疫會議討論並定案，確認後再對外公布。

台北市長柯文哲曾說，雙北學生交流頻繁，台北如果要停課，須與新北市商量，並與教育部討論後再向社會報告。

新北市政府教育局長張明文下午告訴中央社記者，目前疫情變化仍大，是否停課一直都與教育部、北市府討論；雙北為共同生活圈，停課涉及學校與家長照顧事宜，仍在討論階段，會與教師團體、家長團體充分溝通後，向中央反映新北現狀，由中央評估。（編輯：李明宗）1110517