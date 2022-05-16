會考生不適用0+7新制 確診解隔起迄日可查表格

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（中央社記者許秩維台北16日電）教育部今天表示，中央流行疫情指揮中心宣布的0+7居家隔離新制，不影響會考考生；確診考生可參考教育部提供的解隔離起迄日計算表格，確認自己是否可參加21日、22日的會考。

111年國中教育會考將於5月21日、22日舉行，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，教育部今天舉行記者會，說明會考防疫措施。

教育部國民及學前教育署長彭富源表示，今年國中會考一般試場將由原本每間42人降載為36人，並增加考生座位前後左右距離；進考場前全面量體溫，全程應配戴口罩，僅用餐時可取下，會考不開放親友陪考，由學校組成考生服務隊，身心障礙考生可申請1人陪考。

考場方面，彭富源指出，將區隔各類試場進出場動線，在維持適度通風措施下，開放冷氣服務，英語聽力考試照常施測；會考將提供試務人員、考場服務隊等人員面罩或護目鏡，相關服務人員應完整接種3劑COVID-19疫苗，考場也會加強環境清消，並增設手部消毒據點。

指揮中心宣布，確診者的同住家人居家隔離規定再放寬，完整接種3劑COVID-19疫苗者，明天起從3+4改0+7天，民眾免居隔但7天自主防疫期間若需外出，須有2天內快篩陰性證明；但因國高中生多未打滿3劑，暫不適用此規定，仍要居隔3+4天。

彭富源提到，會考考生不受新制影響，而居家隔離、居家檢疫、自主防疫及現場發燒或有呼吸道疾病的考生，將安排第2類備用試場應試；5月20日（含）前確診尚未解隔離、快篩陽性但未於5月20日（含）前經PCR檢驗或未獲PCR結果的考生，不得參加5月21日、22日的會考，改為參加6月4日、5日的補考。

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根據國教署資料，截至5月15日下午5時，會考生確診者有2011人，居隔1063人、居檢3人、自主防疫1878人。

彭富源，確診考生如不確定是否可參加5月21日、22日的會考，可參考教育部提供的起迄日期表，例如5月13日採檢確診的考生，5月14日為居隔第1天，到5月20日滿7天可解除隔離，就可參加5月21日、22日的會考；居隔、居檢考生也可參考起迄日期表，確認自己在哪類試場應試。（編輯：管中維）1110516