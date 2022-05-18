立委憂會考生隱匿染疫 教育部：蓋牌取消報考資格

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北18日電）國中會考將於21、22日登場，多名立委今天質詢，憂心如果有考生隱匿染疫，會影響考場安全。對此，教育部次長林騰蛟表示，如果有這樣「蓋牌」的情形，會取消報考資格，而且也沒有補考的機制。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席審查「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例第16條之1條文修正草案」等案，林騰蛟列席備詢。

國民黨立委萬美玲質詢，將舉行的國中會考約有20萬考生，非常重要。她問教育部，對於確診尚未解隔離，還有快篩陽性、未經PCR檢驗，以及未獲PCR檢驗結果的這三類考生，怎麼處理。對此，林騰蛟回應，會採用補考的方式處理。

不過，萬美玲質疑，這規劃看起來理想很完善，但是現實難執行。確診數字有時間差，各地縣市政府對於確診學生的掌握度已經不是那麼好。如果考生快篩陽性，沒有去做PCR，要怎麼知道。如果考生去做PCR，結果沒有出來，又要怎麼知道。林騰蛟則是表示，教育部會與地方政府及包含各學校，掌握這類的人數。

萬美玲指出，現在傳出有考生家長都在講說，如果考生染疫，因為不想採取補考，所以會決定繼續「蓋牌」，也就是不篩，也不驗。很多人都說第二類備用試場恐怕還比一般試場更安全，因為擔心會有一些「蓋牌」，不願意去篩，不願意去驗，都在一般試場裡。她提醒教育部，考前這兩天務必積極處理預防這方面的問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林騰蛟回應，教育部會和中央流行疫情指揮中心勾稽，之前的例子都是勾稽到前一天晚上，教育部會做妥善的處理。他說，如果有這樣「蓋牌」的情形，會取消考生報考資格、而且也沒有補考的機制；教育部會加強宣導，避免有這樣的情況。

此外，包括國民黨立委陳以信在內，質詢時也問到，如果有國中會考的考生染疫，卻選擇「蓋牌」不講，仍到考場應試，教育部要如何處理。林騰蛟重申，會取消報考資格。不過，陳以信則是質疑，如何能夠抓到，恐是空口說白話。（編輯：蘇志宗）1110518