居隔國三生參與會考 金門提供專車接送服務

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111年國中教育會考在即，金門縣政府秘書長陳祥麟18日表示，對於居家隔離中的考生，會考期間如親友無法協助載送，教育處將在彙整人數後，調派車輛接送居隔考生到備用考場應考。中央社記者黃慧敏攝 111年5月18日

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（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）國中教育會考將於21日登場，金門縣政府今天表示，匡列居家隔離的考生如親友無法協助載送，縣府教育處將調派車輛接送考生到備用考場應考，目前人數正由5所國中協助統計中。

金門縣政府秘書長陳祥麟下午與衛生局長李錫鑫在縣府召開記者會，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最新狀況。

陳祥麟指出，今天新增COVID-19確診102例，其中校園學生與教職員部分，幼兒園2校3人、國小6校8人、國中1校1人、高中職2校5人、大學1校2人。

國中會考在即，陳祥麟表示，對於匡列居家隔離的考生，21日至22日期間，如親友無法協助載送，教育處將在彙整人數後，調派車輛接送居隔考生到備用考場應考。他指出，目前金門高中已備有7間備用試場，縣府會視疫情狀況滾動調整，適時增加備用試場數量。

陳祥麟表示，金門確診累計916例，目前收治中67例，無症狀或輕症61例、中症2例、重症4例，確診者居家照護597例。其中新增1例重症個案，是85歲長者，有糖尿病、中風與慢性腎臟病史，目前收治在部立金門醫院。

此外，李錫鑫說明「金門版」視訊診療，共有全國1萬2000多家，以及金門縣36家醫療院所提供服務，提醒民眾勿濫用，以保存醫療量能。（編輯：張雅淨）1110518