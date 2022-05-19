國中教育會考20日下午看考場 可委託親友代看

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（中央社記者陳至中台北19日電）國中教育會考將於21、22日登場，全台有將近20萬人應試。明天（20日）下午3時到5時開放查看考場，考生如果擔心疫情，可委託親友前往，熟悉考場動線和教室位置。

受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，教育部日前說明，5月20日前確診尚未解隔、快篩陽性未經PCR檢驗的考生，5月21、22日不能應考，須改參加6月4日、5日的補考。

居家隔離、居家檢疫、自主防疫及當天發燒、有呼吸道疾病的考生，5月21日、22日可以應考，但會被安排到備用試場，每間為8到20人。

和往年一樣，會考前一天（5月20日）下午3時到5時開放看考場。對於國中應屆畢業生來說，會考是人生首回重大考試，提前到考場適應環境，有助於緩解緊張心情，更重要的先試走一次交通動線，考試當天才不會因迷路慌了手腳。

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不過，今年受到疫情影響，很多家長及考生擔心染疫，考前一週都在家遠距上課，足不出戶避免和人群接觸。教育部表示，考生可利用考場學校在網路公布的平面圖熟悉考場動線，也可委託親友或國中教師協助看考場。

值得注意的是，明天只能在教室外查看座位，任何人都不能進入教室。處於居家隔離、居家檢疫、自主防疫及有發燒（額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於38度）情況，就不能進入學校。相關資訊可參考「國中教育會考網站」。（編輯：管中維）1110519