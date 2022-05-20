國中會考下午3時起看考場 居隔等3類不能親自看

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（中央社記者陳至中台北20日電）國中教育會考將於21、22日登場，全國有將近20萬人應試，今天下午3時到5時開放查看試場。考生如果處於居隔等狀態，依規定不能親自看考場，可委託親友代看。

受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，5月20日前確診尚未解隔、快篩陽性未經核酸檢測（PCR）檢驗的考生不能應考，須改參加6月4日、5日的補考。

居家隔離、居家檢疫、自主防疫及當天發燒有呼吸道疾病的考生，5月21日、22日可以應考，但會被安排到備用試場，每間為8到20人。

今天下午3時到5時開放查看考場，教育部國民及學前教育署組長林祝里接受中央社記者電訪表示，上述需到備用試場應試的3類考生今天不能親自看考場，建議可委託未遭匡列的親友或國中教師協助，也可利用考場學校於網路公布平面圖熟悉考場動線。

林祝里指出，21日、22日考試當天，居隔、居檢以及未經快篩的自主防疫考生，前往考場的交通方式，比照中央流行疫情指揮中心「放寬COVID-19居家照護、居家隔離、居家檢疫者之就醫」中的「非緊急就醫、採檢」辦理。

林祝里表示，除了搭乘防疫計程車，也可在縣市衛生局規劃下，由親友接送或自行前往。如果是接送，車上非考生只能有駕駛1人，且駕駛須是考生的同住者，車程中要戴口罩、不能飲食，考生要坐在後座，保持一定距離。

林祝里解釋，上述3類考生如果要自行前往考場，可步行、使用個人交通工具，也可租用公共自行車，就是不能搭乘大眾運輸。（編輯：戴光育）1110520