更多編輯台推薦新聞：
波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻
政治

波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
確診者隔離通知書10小時內開立 數位證明平台25日起增接觸者證明
首頁 / 生活

國中會考將登場2901生確診 4236人備用試場應試

2022/5/20 16:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北20日電）國中教育會考將於21、22日登場，教育部統計全台有2901名考生確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）；另有4236人處於居隔等狀況，須到備用試場應試。

國中教育會考有將近20萬名考生，教育部今天透過文字回應告訴中央社記者，截至今天中午12時統計，共有2901名考生確診（包括快篩陽性未經PCR採檢，以及已採檢還沒得到結果）。

確診考生依規定不能參加考試，改安排6月4、5日補考，後續入學管道將採外加名額錄取，不影響一般考生權益。

另外，會考有1690人被匡列居家隔離，將安排到428間備用試場；2人居家檢疫，使用2間備用試場；2544人自主防疫，使用223間備用試場。

考試當天若發燒或有呼吸道症狀，也會被安排到備用試場，這類人數目前無法統計。教育部表示，會監控各考場備用試場數量，依各校通報數據調配。

今天下午3時到5時開放看考場，處於居家隔離、居家檢疫、自主防疫等狀況的考生，不能親自看考場，教育部建議委託未被匡列的親友或國中教師協助，也可利用考場學校於網路公布平面圖熟悉考場動線。（編輯：謝雅竹）1110520

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族