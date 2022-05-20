國中會考將登場2901生確診 4236人備用試場應試

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（中央社記者陳至中台北20日電）國中教育會考將於21、22日登場，教育部統計全台有2901名考生確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）；另有4236人處於居隔等狀況，須到備用試場應試。

國中教育會考有將近20萬名考生，教育部今天透過文字回應告訴中央社記者，截至今天中午12時統計，共有2901名考生確診（包括快篩陽性未經PCR採檢，以及已採檢還沒得到結果）。

確診考生依規定不能參加考試，改安排6月4、5日補考，後續入學管道將採外加名額錄取，不影響一般考生權益。

另外，會考有1690人被匡列居家隔離，將安排到428間備用試場；2人居家檢疫，使用2間備用試場；2544人自主防疫，使用223間備用試場。

考試當天若發燒或有呼吸道症狀，也會被安排到備用試場，這類人數目前無法統計。教育部表示，會監控各考場備用試場數量，依各校通報數據調配。

今天下午3時到5時開放看考場，處於居家隔離、居家檢疫、自主防疫等狀況的考生，不能親自看考場，教育部建議委託未被匡列的親友或國中教師協助，也可利用考場學校於網路公布平面圖熟悉考場動線。（編輯：謝雅竹）1110520