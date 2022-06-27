基隆學生蘇安婕會考全滿級分 作文由冥想獲素材

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基隆市今年國中教育會考共8名學生獲得5A++，其中碇內國中蘇安婕（前左4）作文更是滿分6級分，市長林右昌（前左5）27日接見其中7名學生表揚，蘇安婕分享寫作時會透過「冥想」將自己帶入他人情境，就可獲得更多素材。中央社記者王朝鈺攝 111年6月27日

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市今年國中教育會考共8名學生獲得5A++，碇內國中蘇安婕作文更是滿分6級分，蘇安婕除分享廣泛閱讀外，寫作時也會透過「冥想」將自己帶入他人情境，就可獲得更多素材。

除蘇安婕外，基隆市今年在國中會考獲得滿級分的學生有銘傳國中黃塏育、紀妍伶、邱奕璿、黃丹榆，中正國中廖宏璿，二信高中國中部曾竹慧、于子晴，其中黃丹榆因參加北一女科學班課程，其餘7名學生今天下午都前往市府接受基隆市長林右昌表揚。

談到作文遇到瓶頸如何突破，蘇安婕受訪表示，因為曾接觸「冥想」，有學到方法讓自身跳脫此刻心境，將自己帶入他人情境，體會他人當下的情感，就可有非常多的素材可以書寫。

蘇安婕表示，她曾看過報導，一名孩子和棋王下西洋棋，這名孩子下棋到一半突然離場，將自己從賽局中抽離讓腦子放空，不只作文，有時數學也是如此「感覺效果不錯」。

蘇安婕說，她在讀書方面挺有天分，小時候考注音別人可能要記很多次但她一次就懂，但仍要持續努力才會有成果，寒假備考期間，需要背誦的科目她會每天「刷」（寫）題，並記錄一小時可刷多少題目，再規劃出一天讀書10小時最多可寫1500題。

若是數學或理化需要耗費腦力科目，可能只能砍半，一天10小時只能寫750題甚至更少，藉由刷題抓出讀書效率，因為她認為，考試當下一定會很緊張比的是直覺，透過寫題「練直覺」很重要，就像棒球選手要練手感。

對於未來職業，蘇安婕說，想當牙醫師，動機很單純，因為她到診所看牙醫，覺得牙醫寫字時都很帥，且病患能躺著「病人舒服我也很舒服」。

林右昌除贈送書籍「人類的故事」給學生外，對於學生展現出自信且成熟的表現也讚不絕口，林右昌說，日後必定能為基隆爭光，每位學生都是國家未來的人才，他也鼓勵應該要跨領域地廣泛涉獵知識，培養宏觀的視野及格局，才能夠面對未來世界的挑戰。（編輯：方沛清）1110627