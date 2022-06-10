會考寫作難拿6級分 補教：題目不難但標準提高

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（中央社記者陳至中台北10日電）111年國中教育會考成績今天揭曉，5A、寫作6級分人數較去年減少。補教升學輔導教師李鋒分析，今年寫作不難，但閱卷標準提高，對基北區來說，可能會使部分志願降低0.2分。

國中教育會考主要是用來鑑定國中3年的學力，並作為高中職補救教學的依據，但全國15個就學區，都將會考列為免試入學超額比序的項目之一，且各區比法不同。

以基北區為例，採108積分制，會考成績占36積分（按等級加標示轉換，各科最高7分；寫作測驗最高1分），多元學習表現和志願序各占36積分。

升學輔導教師李鋒接受中央社電訪表示，會考是考細心，以建國高中為例，推估壓線的錄取分數為34.6分，也就是5科中只能有一科A+，其餘都要是A++，且寫作須拿4級分以上，最好是5或6級分。很多優秀的學生，答題時稍有疏忽，就可能與明星高中擦身而過。

基北區傳統前三志願，李鋒預估北一女中壓線門檻約33.8分，台師大附中32.8分，成功高中31.6分，中山女中30.8分。

根據台師大心測中心今天稍早公布的統計，今年獲得最高5A、寫作6級分的考生僅939人，占0.49%，去年（110年）則有1513人拿到5A、6級分，占0.76%。心測中心分析，原因在於考生「母數」減少，以及今年寫作測驗較難拿到6級分。

李鋒表示，今年會考寫作測驗「多做多得」，並不是難寫，但閱卷標準比較高，要拿6級分不容易。他推估在寫作測驗的影響下，有些志願會下降0.2分，對照累積人數表會更準確。

李鋒表示，過去幾年錄取門檻在30分以下的學校，受到少子女化影響，今年都可能再降低，畢竟各校名額雖有逐步變少，但沒有學生數少得快。

李鋒建議現階段學生要好好思考要讀普通高中還是技術型高中。如果要讀普高，除了持續加強數理，也要著重文字閱讀能力，畢竟這些都需要長時間累積，且對未來學習會有關鍵影響。（編輯：張芷瑄）1110610