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111年會考
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111年會考5/51

屏東清寒生專注學習 拚出5A5+寫作5級分佳績

2022/6/10 15:53（6/11 09:31 更新）
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就讀屏東美和中學的潘莉君雖然家境清寒，仍保持樂觀態度，專注學習，在國中會考中拚出5A5+、寫作5級分佳績。（美和中學提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月10日
就讀屏東美和中學的潘莉君雖然家境清寒，仍保持樂觀態度，專注學習，在國中會考中拚出5A5+、寫作5級分佳績。（美和中學提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月10日
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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）就讀屏東美和中學的潘莉君，父親過世後與外籍母親和姊姊3人相依為命，雖然家境清寒，仍保持樂觀正向態度，專注學習，在國中會考中拚出5A5+、寫作5級分佳績。

屏東美和中學今天發布新聞稿表示，潘莉君具中低收入戶身分，父親在她國小時就不幸過世，留下她與外籍的母親和姊姊3人相依為命。雖然家境清寒，仍能保持正向樂觀態度，努力專注學習，每一門學科都能保持好成績。在會考中拚出5A5+、寫作5級分佳績。

除此之外，潘莉君還擔任班上同學的小老師，不僅在課業上為同學解惑，在學習的路上也能幫助同學，和同學一起成長。

另外，美和中學指出，梁尹瑄考出5A++、寫作6級分的佳績，獲得全國榜首殊榮，還有陳正育拿到5A++好成績。而南榮國中的聶舒頤、陳怡卉成績也是5A++、寫作6級分，同列全國榜首。

屏東縣政府發布新聞稿表示，屏東考區共有6320名考生，最佳成績5A++與寫作6級分計有5名，分別為明正國中、潮州國中、美和中學及南榮國中學生，5科精熟有222名，寫作6級分計有69名、5級分有933名。（編輯：謝雅竹）1110610

屏東縣南榮國中111年會考創佳績表現耀眼，聶舒頤（左1）、陳怡卉（右1）成績5A++，寫作6級分，同列全國榜首。（南榮國中提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月10日
屏東縣南榮國中111年會考創佳績表現耀眼，聶舒頤（左1）、陳怡卉（右1）成績5A++，寫作6級分，同列全國榜首。（南榮國中提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月10日
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