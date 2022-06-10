會考成績出爐 估建中34.6分北一女33.8分、14分可上公立

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國中會考成績10日出爐，私立華興中學校長曾騰瀧預估，想上建中需考到34.6分、北一女33.8分。圖為考生進入考場時向親友揮手。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北10日電）國中會考成績今天出爐，私立華興中學校長曾騰瀧預估，想上建中需考到34.6分、北一女33.8分、師大附中33.6分、成功高中31.8分，14至15分可上公立高中。

台師大心測中心今天公布111年國中教育會考統計數據，全國共有939人獲得最高的5科精熟、寫作6級分（5A、6級分），占全部考生0.49%。

私立華興中學校長曾騰瀧預估，北市明星學校分數跟去年差不多，建國中學34.6分、北一女33.8分、師大附中33.6分、成功高中31.8分、中山女中30.8分、松山高中30.8分、大同高中29.6分、政大附中28.6分、大安高工電機、電子和資訊科系25分等。

曾騰瀧表示，今年會考基北區逾千人因疫情被隔離、需要補考，之後用增額錄取方式入學，今天公布的累計名額名單，會比排名的考生少，所以中段前後的學校分數會稍微下滑，原預估16至17分錄取公立高中，所以下修到14至15分。

曾騰瀧指出，今年拿到5A6級分的學生從去年的0.76%降到今年的0.49%，表面上高分群減少，但以5科平均起來以總分來看，和去年差不多。

曾騰瀧說，家長和考生要把握前5志願就要錄取，要把比自己分數略高、差不多與略低的學校都填進去；此外因會考補考緣故，許多學校報名時間延長1週，可把握這段時間好好考慮。（編輯：李錫璋）1110610