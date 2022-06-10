國中會考成績 英語、數學1/4考生待加強

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（中央社記者陳至中台北10日電）111年國中教育會考今天開放查詢成績，今年英語科有27.83%學生「待加強（C）」，數學科則為26.69%，和去年差異不大。

由於會考是採「標準參照」，即預先設定好精熟、基礎的門檻，各等級每年人數會變動。根據台師大心測中心今天公布的111年「各科等級加標示人數百分比統計表」，以英語、數學科「待加強（C）」等級的比率較高，都超過1/4，自然科為20.62%，國文科13.8%，社會科13.8%。

心測中心副主任曾芬蘭表示，國中會考從民國103年推動至今，各科「精熟（A）」等級的人數一直都呈現「上升趨勢」，不過最近幾年成長幅度有呈現緩和，須後續研究觀察。

教育機關更關注於學習弱勢學生在「待加強（C）」等級的比率，曾芬蘭分析103年至今，數學、社會、英語科減少幅度較明顯，數學科有6.7個百分點，社會科有6.2個百分點，英語科則是5.9個百分點。

曾芬蘭表示，今年5科的待加強（5C）學生有1萬3170人，占6.88%，和近5年的占比接近。（編輯：陳政偉）1110610