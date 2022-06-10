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111年會考
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111年會考4/45

國中會考成績查詢 939人拿5A6級分

2022/6/10 10:08（6/10 11:09 更新）
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台師大心測中心10日公布111年國中教育會考統計數據，共有939人獲得最高的5科精熟、寫作6級分（5A、6級分）。圖為國中教育會考考生在師大附中考場翻書複習做最後衝刺。（中央社檔案照片）
台師大心測中心10日公布111年國中教育會考統計數據，共有939人獲得最高的5科精熟、寫作6級分（5A、6級分）。圖為國中教育會考考生在師大附中考場翻書複習做最後衝刺。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北10日電）台師大心測中心今天公布111年國中教育會考統計數據，全國共有939人獲得最高的5科精熟、寫作6級分（5A、6級分），占全部考生0.49%。

國中教育會考成績今天揭曉，心測中心同時公布全國的統計數據，考生可藉此瞭解自己的成績在全國所有考生中的位置。

根據心測中心最新公布的數據，今年會考全國共有939人獲得5A、寫作6級分，占全部考生0.49%。

被視為明星高中基本門檻的會考5A，今年共有1萬6065人達到，占全體考生8.39%。而各種級別組合中人數最多的是5B，共有4萬6831人，占全體考生24.46%。

會考採「標準參照」，即先設定好精熟、基礎、待加強等3等級的門檻，考生自己跟自己比，因此每年各級分人數都會變動。（編輯：李錫璋）1110610

（圖取自國中教育會考全國試務會網頁neac-1.rcpet.edu.tw）
（圖取自國中教育會考全國試務會網頁neac-1.rcpet.edu.tw）
（圖取自國中教育會考全國試務會網頁neac-1.rcpet.edu.tw）
（圖取自國中教育會考全國試務會網頁neac-1.rcpet.edu.tw）
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