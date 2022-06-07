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111年會考2/41

會考補考成績15日公告 五專優先免試時程配合順延

2022/6/7 15:43
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（中央社記者許秩維台北7日電）國中會考補考預計6月15日開放網路查詢成績，技專校院招生委員會聯合會今天表示，五專優先免試入學相關時程也配合順延，6月23日公告分發結果。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，國中教育會考於6月4日、5日辦理補行考試，國中會考補考預計6月15日上午8時起開放網路查詢成績，6月17日寄發成績單。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，因配合防疫，111年國中教育會考補考成績延後公告，五專優先免試入學相關日程也配合調整。

111學年度五專優先免試入學管道，自5月31日開放至6月14日開放免試生操作練習志願選填系統，免試生志願選填登記順延為6月16日至21日；6月17日公告含會考成績但不含志願序積分的成績及級距查詢，6月23日公告錄取及分發結果，錄取報到及放棄錄取截止日則順延到6月28日。

技專校院招生委員會聯合會提醒，關於五專優先免試入學招生學校所訂報到時間及方式，獲分發的錄取生可至各招生學校網站「報到訊息專區」或技專校院招生委員會聯合會網站查詢。（編輯：卞金峰）1110607

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