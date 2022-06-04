國中會考補考秩序良好 缺考率最高8%

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（中央社記者陳至中台北4日電）民國111年國中教育會考「補行考試」今、明兩天登場，今天各科缺考率最高為8%，整體應試秩序良好，全國只啟用一間備用試場。

111年國中教育會考已於5月21日、22日辦理完畢，考試期間因確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果的考生，加上大陸考場的學生，一併安排今天、明天的補行考試。

教育部今天發出新聞稿，補考應到考生4301名，分布於24所考場學校、159間試場，防疫措施都比照正式考試，包括入場量體溫、全程配戴口罩等。

今天試場秩序大致良好，各科缺考率在8%到7.65%之間，只有啟用一間備用試場。

教育部國民及學前教育署組長林祝里接受中央社電訪解釋，使用備用試場的考生，原本是報名大陸考場，因當地疫情關係，改安排回台考試，目前仍在檢疫期間，因此才安排到備用試場應試。

中央社記者追問，是否有考生在5月21日、22日中確診，6月4日、5日補行考試期間又二度確診或未解除隔離，導致兩次都無法應試？林祝里表示，因為明天還有一天的考試，會再跟縣市政府完整確認完畢後，再一併對外公布。

林祝里也提醒考生，各考場洗手台及廁所都於每節考試結束前消毒一次，並增加設置酒精及乾洗手等防疫物資，考生可以多加利用，加強手部清潔、安心應試。明天將進行自然科及英語科（閱讀、聽力）考試，提醒考生及早出門。（編輯：陳政偉）1110604