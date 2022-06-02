國中會考申覆期間短 全教會籲重新檢視流程

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（中央社記者陳至中台北2日電）111年國中教育會考，疑義申覆的作業時間不到3天，教育部解釋須保留較長的閱卷時間。全國教師會今天呼籲，應重新檢視會考作業流程，確保考生權益和考試公平。

國中教育會考於5月21日、22日舉辦完畢，全國教師會邀集數十名現職教師評論各科試題，發現師生若對試題有疑義，提出申覆的作業時間不到3天。

會考是各科全部考完後（5月22日）的下午2時才統一公布試題，到5月25日中午12時申覆截止，只有不到3天的時間。而學測、統測則是各科考完就公告試題，到申覆截止有3.5到5.5天的時間。

教育部昨天晚間以文字回應中央社解釋，試題疑義申覆作業時間與閱卷、成績單發放息息相關，答案要確認後，才能進行後續作業。會考因應試人數遠較其他測驗多，須較長時間閱卷，才能讓考生如期領取成績單

對此，全國教師會今天上午再發出新聞稿，認為今年受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，都可再加入一次「補行考試」，可見期程仍足夠。且會考都是選擇題，不像學測多有卷卡合一的手寫題，只要增加讀卡機即能解決的技術問題。

全教會強調，會考對許多學生來說，是人生中的第一場重大考試，試題疑義申覆程序除了有助於確保試題的信效度與公平性，更是測驗主辦單位對自身考試負責任的態度展現。

全教會呼籲重新檢視整個會考作業流程，並於全國試務會議納入教師組織等外部單位代表。教育部截至今天中午12時為止，暫未有進一步回應。（編輯：陳清芳）1110602