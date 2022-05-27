國考生確診不能補考 藍批考選部制度僵化

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（中央社記者范正祥台北27日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，國民黨立法院黨團今天反映國家考試確診考生陳情，質疑國家考試制度僵化，考生確診不能補考，批評考選部沒有超前部署維護確診考生權益。

國民黨立委林為洲近日接獲參加今年國家考試外語導遊人員考試考生陳情，陳情人指出已於3月完成筆試並且通過，接下來5月28日、29日面試，但因近日確診，經詢問考選部有無相關補救措施，可否讓考生延期考試或改採視訊進行面試，但是得到的回應卻都不行，只能退費一半的考試報名費用，喪失考試資格。

國民黨立法院黨團今天召開「疫情持續延燒，人民權益毫無保障，國考制度僵化」記者會，黨團書記長萬美玲主持，林為洲與會，黨團副書記長鄭正鈐也到場。

林為洲指出，疫情持續延燒，對比教育部近期因應四技二專統測、國中教育會考都有相關指引措施，不可思議考選部因應國家考試考生確診沒有做到超前部署。

他說，從現在到年底，疫情可能還會延燒，因應眾多報名參加國家考試者，包括7月高普考可能有接近10萬人應考，如果考選部沒有做相關的防疫指引，屆時會不會發生可能會有考生染疫，卻因為沒有其他應試補救措施，擔心喪失考試資格，而不敢承認染疫，繼續去考試，反而讓國家考試陷入大群聚，疫情大爆發。

另外，鄭正鈐則是提及，國家考試中有的是有應考年齡的限制，如果有考生的年齡今年是最後一年可以應考，確診後不能應考，是不是就喪失了服公職的機會。

鄭正鈐呼籲，國家考試考生如果染疫，可以選擇無條件全額退費，而不是只能退費一半。除此之外，如果有國家考試考生是因為被迫必須居家隔離而無法應考，對於屆齡的考生，應該允許直接報名明年國家考試，不受報考年齡或其他限制。

近期染疫而無法應考國家考試的J小姐和S先生，今天也以視訊發聲的方式參與國民黨團記者會，說明日前向考選部陳情無果的經過。J小姐和S先生並提出相關想法，希望考選部能夠想個補救方法，以維護考生的公平性，譬如以視訊方式進行面試或擇日再考，或可以保留第一試成績，與明年的考生一起參加第二試。

對於國民黨團的質疑與相關陳情人的心聲，代表考選部出席記者會的考試院考選部專門委員周麗珠表示，有關第一試成績能不能獲保留，導遊人員考試規則第中就已有明定，第一試考試及格者才能參加第二試，第一試錄取資格不能保留。

周麗珠指出，目前國家考試有第一試成績可以保留者，目前只有「因懷孕或生產前後無法參加體能測驗者，得保留筆試成績並於下次逕行參加相同考試類科之體能測驗」，這部分是明定於公務人員考試法。

她說，考試涉及公平性和人民的權利義務，所以有關第一試成績能不能保留的問題，屬於法律保留的事項，如果有所需要，也必須要在法律中有授權的規定。

此外，周麗珠也指出，目前國家考試也沒有個別補考的機制；而能不能視訊考試，因為無法掌握個別視訊場所考試過程的公平性，目前沒有這樣的規範。（編輯：蘇志宗）1110527