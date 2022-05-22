國中教育會考295件違規 3考生偷瞄被抓到

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（中央社記者陳至中台北22日電）國中教育會考今天結束，教育部今天晚間統計，共有295件違規，多數是輕微的提早翻閱試卷、攜帶非應試物品等，但有3名考生偷瞄隔壁答案被抓到，恐該科不予列記等級。

國中會考闈外辦公室主任王延煌今天晚間接受中央社電訪表示，目前統計共295件違規，其中107件是提前翻閱試題本或提前畫記答案，66件是考試期間攜帶非應試物品，42件是放置試場後方的手機等物品發出聲響，都屬於「一般違規行為」。

比較特別的是，21日社會科，以及22日的自然科、英文科閱讀節次時，各有1名考生被登記「於試場內取得或提供他人答案作弊事實明確」。

王延煌解釋，上述3名考生是不同人，都是在考試時被監試人員發現，有疑似偷看旁邊座位考生答案的行為。按照規定，監試人員確認犯行後，須當場告知學生違規，這3名學生也都有承認違規行為，並如實記錄下來。

王延煌說，後續將召開重大事件及違規處理會議，確定懲處方式，不過按照簡章，偷看他人答案是「該科不予記列等級」，屬於較嚴重的違規行為。

王延煌表示，除了上述3人，其餘都屬輕微違規，整體違規數目和往年差異不大，都在200、300例左右。

另外，今天最後一節英語聽力，缺考人數為3614人，缺考率1.85%，比率和往年差異不大。（編輯：李錫璋）1110522