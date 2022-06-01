配合會考補考 高中職升學期程多順延1週

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（中央社記者陳至中台北1日電）許多學生受到COVID-19疫情影響，改參加國中教育會考6月4日、5日的「補行考試」。教育部今天表示，111學年度高中職、五專升學作業期程，多順延1週。

國中教育會考已於5月21日、22日舉辦，期間確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）的考生，改安排參加6月4日、5日的補考，共將近4000人。

教育部今天發出新聞稿指出，經全國適性入學委員會研議後，相關升學期程配合會考補考，多順延一週調整，但也有少數期程仍維持原訂時間。例如會考（非補考）仍維持6月10日開放查詢成績和寄發紙本成績單，補考則是6月15日查成績，6月17日寄成績單。

與會考成績無關的入學管道，多維持原訂時程，例如實用技能學程放榜、身心障礙學生適性輔導安置結果公告、運動績優生甄試等。

直升入學報名作業延後5天，改為6月7日到15日。其餘包括特色招生考試分發入學、免試入學等相關期程，都順延一週。相關資訊可參考111年國中畢業生適性入學宣導網站。（編輯：陳政偉）1110601