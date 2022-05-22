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111年會考
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111年會考2/34

108課綱首度命題 國中會考題組多、總題數少

2022/5/22 17:08
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（中央社記者陳至中台北22日電）111學年度國中教育會考是首度以108課綱命題，全國試務會主任委員宋曜廷表示，試題著重生活化、素養化，題組和跨領域題目增加，但總題數減少，整份試卷的份量和過去差異不大。

宋曜廷今天下午接受媒體聯訪指出，今年會考各科仍維持「難易適中」方向，更符合108課綱素養化的精神。

外界擔心「素養化」的考題，會使題幹敘述拉長，增加考生的閱讀負擔。宋曜廷表示，今年會考各科組題時，的確有增加一些跨領域、考驗綜整能力的題目，但總題數有減少一些，各科的試卷的總字數，與過去幾年沒有差太多，讓考生能在考試時間範圍內順利完成作答，不會有太大的負擔。

宋曜廷也提到，未來會考會維持現在的方向，如果素養題增加，題數就會相應減少。

命題單位台師大心測中心今天提供給媒體的試題說明指出，會考作為國中畢業生學力檢定機制，以「標準參照」的計分方式，將各科評量結果分為「精熟」、「基礎」及「待加強」3個等級。為能精確區分學生能力表現，各科難度以「難易適中」為組題原則，拿捏的試題平均通過率為5到6成。（編輯：張芷瑄）1110522

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