國中會考想拿A++成績 補教估各科容錯題數

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國中教育會考22日進入第二天，西松高中考場應試的考生結束最後一科測驗後，與同學滿面笑容地離開考場。中央社記者裴禛攝 111年5月22日

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（中央社記者許秩維台北22日電）國中會考今天考完，台北市補教協會預估，要拿A++成績的考生，自然科和數學科至多錯1至2題，國文科和英文科至多錯2題，社會科至多錯2至3題。

111年國中教育會考今天考完，會考成績單預計6月10日寄發，成績分為精熟（A++、A+、A）、基礎（B++、B+、B）、待加強（C）。台北市補習教育事業協會也邀請補教老師協助分析會考試題特色並預估各科容錯率。

社會科補教老師范郁彤表示，今年圖表題約一半，考驗資料解讀、圖表轉譯等能力，考題強調素養導向，並結合生活情境，總題數減少，文字量卻增加，考生須具備長篇閱讀能力，預估社會科要拿A++成績的考生至多錯2至3題，A+至多錯4至5題，A至多錯6至7題。

數學科方面，補教老師葉子豪認為，今年1至10題考基礎概念，重視細心、對題目的理解，不著墨繁雜計算；部分題目結合鞋店特惠、日光燈安裝等生活情境，讓學生瞭解數學並非遙不可及；非選題考獨立思考和解決問題能力，是拿高分的關鍵；在非選題全對時，預估要拿A++成績至多錯1至2題，A+至多錯3至4題，A至多錯5至6題。

（中央社製圖）

國文科補教老師徐士閔指出，今年總題數減少，圖表、文字內容都增加，跨領域、文本分析、生活情境題都有出現，具鑑別度的題目約8題；寫作測驗考「多做多得」，如要不落於俗套，取材將是關鍵致勝點；預估國文科要拿A++成績的考生至多錯2題，A+至多錯4題，A至多錯7題。

自然科方面，補教老師楊過提到，圖表題比例過半，題組題也增加，還出現電路圖、桌遊等情境素養題，建議學生重觀念、勿死背，多理解圖表應用；預估自然科要拿A++成績的考生至多錯1至2題，A+至多錯3至4題，A至多錯7至8題。

英語科補教老師蔣依帆指出，英語科閱讀測驗難度提升，結合貼回函抽獎等生活經驗，另外考到喀麥隆歷史、路徑圖和網路酸民，將是今年決勝關鍵題；預估要拿A++成績的考生至多錯2題，A+至多錯3至4題，A至多錯5題。

推估今年基北區高中錄取分數，楊過認為，前段學生可容錯的題目和去年不會差太多，因此前3志願錄取分數和往年差異不大，公立高中和社區高中錄取分數可能略降，建國中學預估錄取分數34分起跳，34.5分會比較保險，北一女中錄取分數約33.6至33.8分。（編輯：張雅淨）1110522