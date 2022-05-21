會考寫作考「多做多得」 教師建議從生活經驗反思

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（中央社記者許秩維台北21日電）今天是國中教育會考第1天，寫作測驗題目為對「多做多得」的感受或想法，國中教師建議考生審視過往生活經驗，透過回顧、反思，提出自身觀點。

111年國中教育會考訂於5月21、22日舉行，會考試題於考試結束後才會公告。教育部今天下午舉行解題說明會，邀請國中教師解析寫作測驗的試題特色與108課綱命題取向。

今年寫作測驗提供線上班級群組師生討論園遊會的訊息，並提到日常生活中，可能常聽到「多做多得」的勉勵，或許認同，或許感到困惑，也或許有其他體會。請結合自己經驗或見聞，寫下對「多做多得 」的感受或想法。

苗栗縣造橋國中校長林孟君表示，寫作命題以師生對話呈現對籌辦活動的意願，引導考生表達對「多做多得」的觀點，題目清楚簡單、情境鋪陳和素材多元，貼近生活經驗；學生可審視過往生活經驗，透過回顧、思考，提出自己的看法，並進而反思對「多做多得」的感悟。

嘉義縣東石國中國文教師李育靜提到，今年寫作範圍結合生活，在校擔任幹部、在家碰到多做多得的相關議題，都可以作為考生寫作素材；命題也呼應新課綱素養導向，結合生活情境，透過不同思辨角度，進而說明論述，形成自身觀點，或提出對未來的期許和成長。

至於拿到高分的關鍵，林孟君指出，今年命題不難理解也不易離題，如果要寫得好，考生要能清楚說出如何透過思辨提出自身見解和想法，例如是否一開始就這麼認為，或經歷一些事情而產生轉折，藉由平常觀察提出正面或反面意見，再透過省思提出自身見解和觀點。（編輯：陳政偉）1110521