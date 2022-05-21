會考取材生活化 用撲克牌、燈管安裝考數學

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（中央社記者許秩維台北21日電）今天是國中教育會考首日，數學試題取材生活化，如鞋店特惠方案和折價券比較、撲克牌牌值的計算、燈管省電安裝方案等，情境題文字敘述平易近人，整體難易適中。

111年國中教育會考訂於5月21、22日舉行，會考試題於考試結束後才會公告。教育部今天下午舉行解題說明會，邀請國中教師解析數學考科的試題特色與108課綱命題取向。

台北市北投國中數學教師林柏嘉表示，今年會考數學科題數與去年相當，整份試題具鑑別度，整體難易適中；試卷前13題以單一數學知識概念為主，需要的計算量低，情境題也容易解讀，多數學生一看就可知如何解題，這種難易度安排，有助於學生降低答題的焦慮感。

今年是會考以新課綱命題的第1年，林柏嘉提到，生活中的數學素養是命題方向之一，部分情境題需活用數學知識與概念；第19題後是較具挑戰性的題目，學生須清楚且深入理解數學概念，並具備將生活情境或數學情境加以轉化的能力，才能正確解答。

高雄市大仁國中數學教師廖惠儀舉例，今年試題取材生活化，有9題特色試題，例如第11題以通訊軟體對話紀錄，要考生推論遊戲機的預算；第18題考鞋店折價券和開學特惠方案哪種比較划算，測試數學知識的活用能力。

部分題目則須從圖表擷取訊息，廖惠儀指出，第14題以某國員工薪資的長條統計圖，要求推論低於平均年薪的人數占比，圖表提供重要訊息供考生判斷，是很好的呈現方式；今年會考數學文字量與往年沒有太大差異，文字敘述平易近人且易閱讀，並無太多瑣碎計算，主要測驗學生的數學知識理解程度和活用能力。

非選擇題部分，林柏嘉認為，今年著重策略和表達，非選第1題取材於綠藻粉製作，第2題取材自撲克牌牌值的計算方法；兩題設計結構一樣，第1小題較簡單且易作答，在第1小題答對基礎上，再推論或判斷第2小題，學生需有足夠的數學能力、擬定策略，再列出算式，說明解題過程。

林柏嘉表示，由於新課綱內容有調整，也會呈現在取材上，新課綱強調生活中可以使用數學的能力，例如今年考日光燈管在何種情況下，選擇省電安裝方案較有優勢、撲克牌牌值計算等生活情境題，如果要把情境題交代清楚，需要一定程度的字數，比起純粹的數學題，字數會較多。（編輯：管中維）1110521