國中會考不開放陪考 家長：孩子因疫情學習獨立

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國中教育會考21日登場，今年因應疫情不開放親友家長陪考，許多家長一早送考生到考場後就離開。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年5月21日

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）國中會考今天登場，因應防疫，今年仍不開放考生家長陪考，有考生家長表示，孩子人生的第一次大考，獨自看考場、上場考試，因為COVID-19疫情必須更獨立，這也是一種學習。

今年國中教育會考在21、22日登場，中投區國中教育會考報考人數3萬805人、分別安排在34個考場學校。其中，台中市考生2萬6695人、規劃26個考場學校。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，今年考生家長仍不得陪考，考生家長接受中央社記者採訪表示，孩子人生第一次大考，家長不能陪考，看考場也是孩子自己來，因為疫情孩子必須更獨立，但這也是一種學習。

因考生家長無法陪考，各考場成立「考生服務隊」提供應考協助，並要求所有工作人員皆完成3劑疫苗施打。（編輯：郭諭儒）1110521