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111年會考
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111年會考2/17

國中會考首節啟用533間2類試場 3320考生確診

2022/5/21 11:56（5/21 12:23 更新）
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國中教育會考21日登場，因應COVID-19疫情，台南考區學生上午排隊量體溫依序入場。（教育部提供）中央社記者許秩維台北傳真 111年5月21日
國中教育會考21日登場，因應COVID-19疫情，台南考區學生上午排隊量體溫依序入場。（教育部提供）中央社記者許秩維台北傳真 111年5月21日
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（中央社記者許秩維台北21日電）今天是國中會考第1天，教育部表示，截至首節社會科考試，有3320名確診考生，須改為參加6月的補考；社會科啟用533間2類試場，提供4590名居檢、居隔等考生應考。

111年國中教育會考訂於5月21、22日舉行，教育部今天上午舉行記者會，由教育部政務次長蔡清華、教育部國民及學前教育署長彭富源、全國試務會闈外辦公室主任王延煌說明社會科試務。

彭富源表示，今年國中會考共有19萬8819名考生報考（不含大陸考場），首節社會科到考率98.6%，和去年大致持平（98.7%）。

因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，教育部先前宣布，5月20日（含）前確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR採檢或已採檢還未獲結果等3類考生不能參加5月21、22日的會考，須改為參加6月4、5日的補行考試。

彭富源指出，會考設立2845間第2類試場，提供居家隔離、居家檢疫、自主防疫等考生應考，社會科啟用533間2類試場，提供4590名考生應考，2類試場啟用比率占整體18.7%；截至社會科考試前統計，有3320名確診考生（含快篩陽性未經PCR採檢或已採檢還未獲結果），要參加補考。

王延煌提到，目前並無傳出重大違規；另外，在彰化考區，有一名考生在國中端準備上車前往考場前癲癇發作，學校立即安排就醫，考生就醫後順利完成第1節考試，考場學校、國中端和家長協調，後續安排考生在備用試場應試。（編輯：管中維）1110521

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