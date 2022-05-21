國中會考社會科 天婦羅入題考日葡貿易背景

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國中教育會考21日登場，社會科試題相當生活化，高雄市明義國中教師陳莉婷（左）提到，其中一題以日本料理「天婦羅」入題，帶出葡萄牙到日本傳教、貿易的背景。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年5月21日

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（中央社記者陳至中台北21日電）國中教育會考今天登場，第一科社會考試題相當生活化，以日本料理「天婦羅」入題，帶出葡萄牙到日本傳教、貿易的背景。圖表題占超過50%，考驗學生圖表轉譯能力。

國中教育會考因學生年齡較低，考試結束後才會公告試題，教育部今天在台北召開解題說明會，邀請資深教師向外界說明各考科的試題特色與108課綱命題取向。

台灣人聽到「天婦羅」都會直覺想到是日本料理，不過今年社會科第21題告訴大家，天婦羅最初是由葡萄牙天主教徒傳教貿易時傳入日本，並非日本原創、土生土長的料理方式。

高雄市明義國中教師陳莉婷表示，台灣學生對天婦羅不會陌生，通常會與「甜不辣」聯想在一起，也知道這是日本料理。但其實天婦羅是把各種食材裹粉後油炸，進而延長保存時間，在需要遠航旅行時，這類食物非常重要。這一題主要是108課綱的「分域互動」，考驗學生是否熟悉 大航海時代 大航海時代小百科 15到17世紀歐洲地理大發現（Age of Discovery）又稱大航海時代。

歐洲船隊航行世界各處，尋找新貿易路線與貿易夥伴，以發展歐洲新生的資本主義。這段時期出現許多著名航海家，如哥倫布、達伽馬與麥哲倫。

遠洋航行在當時等於冒險，因為他們無法準確測量經度，儲備的食物不適合長期航行，船上衛生與生活條件糟糕，木製船隻也無法抵抗蛀蟲侵蝕。

隨著新航路的開闢，東西方文化、貿易交流大量增加，使西方文明擴展至全世界，帝國主義、殖民主義與自由貿易也開始出現。 看更多 關閉 的背景。

陳莉婷表示，今年是會考以108課綱命題的第一年，課綱有「略古詳今」的取向，各個主題大致分布平均，著重生活與學習內容的連結，不會讓人覺得「歷史非常遙遠」。

公民試題有許多與時事連結，新北市立福營國中卓旻寧提到，第23題以某國政府要求通過國家領袖思想的考試才能領記者證，隨著發證數量增加，新聞自由評比卻不斷下滑，藉此評量政府作為對媒體、閱聽人的影響。第16題舉出婆羅洲島原始森林面積的變化，引導學生關注社會公共議題和全球環境。

地理試題有非常多的圖表題，著重資料解讀和轉譯能力，新北市立中平國中教師賈生玲提到第46題考到台灣許多地名出現「墘」字，例如港墘、溪墘，代表位於水體旁邊，要考生判對這類地名分布可能與那個族群的集中區有關，是相當生活化的題目。

賈生玲表示，108課綱的趨勢下，試題題幹稍長，但社會科總題數減少，整體文字量和過去相當，考生在規定時間內應可從容回答。她評估整份試卷難易適中，著重跨科整合和資料解讀，考生只要掌握學科核心概念，具備基礎閱讀理解能力，並能轉譯、分析圖表，就能拿到不錯的分數。（編輯：管中維）1110521

國中教育會考21日登場，受到COVID-19疫情影響，今年不開放親友陪考，家長上午揮手送考生進入考場，為考生鼓勵加油。中央社記者謝佳璋攝 111年5月21日

國中教育會考21日上午登場，因應COVID-19疫情，今年不開放家長親友陪考，考生進入考場時向考場外的親友揮手。中央社記者謝佳璋攝 111年5月21日

國中教育會考21日登場，因應COVID-19疫情，考生需配戴口罩，並在校門口出示准考證才能入場，如果發燒或有呼吸道疾病，會改安排到備用試場應試。中央社記者謝佳璋攝 111年5月21日