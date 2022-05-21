多重障礙生陳沅均 堅持會考彩繪人生

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永平高中國中部9年級特教生陳沅均是聽覺、視覺等多重障礙特教生，但她堅持不放棄，21日參加111年國中教育會考，展現勇於探索的精神。（永平高中提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月21日

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）永平高中國中部陳沅均是聽覺、視覺、智慧等多重障礙生，但她不放棄生命的試煉，與病魔共存並參加學校活動、舉辦畫展；原可安置入學，今天堅持參加會考，展現勇於探索的精神。

新北市府教育局今天表示，國中教育會考，新北考區共29處考場，3萬764人報考，到考率約94.8%。因應身心障礙及突發傷病考生，共466名提出應考服務需求。

教育局說，板橋高中設特殊考場，各考場也設置共141間特殊試場。首日共發現971人發燒及呼吸道症狀、居隔、居檢及自主防疫，共啟用100間備用試場。

永平高中校長沈美華告訴中央社記者，國中部的9年級生陳沅均熱愛生命，雖聽覺、視覺、智慧及病弱多重障礙，卻不為所苦把握學習機會；她原可選擇適性安置入學，不需參加教育會考，但積極爭取參加會考，勇於嘗試挑戰讓人敬佩。

校方說，陳沅均1歲時無法言語，檢查後發現有聽障而戴助聽器，又因效果不好，4歲手術裝上電子耳。5歲時，因突然昏迷不醒，檢查後發現腦瘤需手術，從此開始漫長的醫療歷險記。每個月都要化療，忍受疼痛與掉髮副作用，旁人聽來艱辛的治療過程，小女孩卻以醫療歷險記看待，形容自己「從小竹竿，變成麵包超人」。

校方說，陳沅均11歲結束化療，逐漸長出頭髮，並與腦瘤和平共處。她形容自己是「愛學習的角落生物」，結束漫長反覆的住院治療，終於回到最喜歡的學校生活。

永平高中說，陳沅均國小時挑戰全程路跑，參加地板滾球比賽；國中也積極參加班級打掃、教室布置、拔河比賽、隔宿露營、畢業旅行、跑步競賽；對她而言，游泳是無聲的世界，每次都要先拆掉電子耳，又會引起皮膚過敏，但仍不放棄。

班導師石青樺告訴記者，陳沅均是班上的大寶貝，同學都欣賞其真善美的特質，成為學習楷模。於全校施打COVID-19疫苗時，她代表全班致贈感謝醫護的共同創作，溫暖並鼓勵人心。

在石青樺的鼓勵下，陳沅均將在畢業前夕於學校舉辦個人畫展，透過漫畫的天賦，傳神記錄身邊的溫暖人事物，盼透過作品傳遞正向樂觀的能量，鼓勵他人勇敢面對生命中的挑戰。（編輯：張銘坤）1110521

111年國中教育會考新北市考區共設有29處考場，計有3萬764人報考，21日首日到考率約94.8%。圖為新北高中考場考生應試情形。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月21日

111年國中教育會考登場，新北市教育局21日表示，新北考區共29處考場，3萬764人報考，到考率約94.8%。圖為新北考場考生應試情形。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月21日

新北市永平高中國中部9年級特教生陳沅均，不畏病魔挑戰與身體障礙，除積極參加校內各類運動，在導師鼓勵下，也將於畢業前辦畫展，展現生命勇於探索的精神；原可安置入學的她，21日仍堅持參加國中會考，令人敬佩。（永平高中提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月21日