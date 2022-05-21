國中會考高雄226人確診須補考 4人現場驗出發燒

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國中教育會考21日登場，高雄市政府教育局長謝文斌（前左）一早到高雄女中考場巡視準備情況，瞭解防疫作為、人員分流情形，並慰問考場人員辛勞。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月21日

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）國中會考今天登場，高雄考區事務會表示，有226名考生確診將參加補考，另441人在第2類備用試場考試。上午應試順利，但有4名一般考生驗出發燒，緊急安排到備用試場。

國中教育會考今天登場，高雄市教育局長謝文斌今天一早到高雄女中考場巡視準備情況，及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫作為、人員分流情況，也慰問考場人員辛勞。

高雄考區試務會主委、高雄女中校長林香吟接受媒體聯訪說明，高雄考區有2萬2032名考生，比去年減少600多人，但今年增加考場、加上設置第2類備用試場供隔離中學生使用，試場數反而增加，共有21所考場、940間試場（含備用試場）。

對於疫情處理，林香吟說，已請各校增加開設第2類備用試場，每校至少開設8間。目前統計高雄考區共有226名學生確診，需要參加補考；並有441人正在進行居家隔離或檢疫，在備用試場應試。

今天一早學生陸續抵達考場，林香吟說，整體情況相當順利，學生依序消毒、量體溫；備用試場考生則在工作人員引導下走另外的動線進入試場。不過有4名一般考生現場被驗出有發燒情況，緊急安排到備用試場考試，與其他考生分流。

林香吟提醒，希望考生、家長休息時間能留在原試場，尤其用餐也一定要留在原試場用餐，避免到其他地方群聚。（編輯：郭諭儒）1110521

國中教育會考21日登場，考場進行一般考生、備用試場考生動線分流，並安排人員現場為考生消毒、量體溫。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月21日

國中教育會考21日登場，高雄考區考生上午陸續抵達考場，依序量體溫、消毒手部，準備入場應試。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月21日