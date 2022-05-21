國中教育會考20萬考生上陣 近3000人確診改補考

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國中教育會考21日登場，全台將近20萬名考生上陣，因應COVID-19疫情，考生須在入口處排隊量體溫再進入考場。中央社記者謝佳璋攝 111年5月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北21日電）國中教育會考今天上午登場，全台將近20萬名考生上陣，受到COVID-19疫情影響，教育部統計有近3000名考生確診，必須改參加補考。

國中教育會考有將近20萬名考生，受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，教育部規定確診（包括快篩陽性未經PCR採檢，以及已採檢還沒得到結果）不能應考，須改參加6月4、5日補考。截至昨天中午12時統計，這樣的考生有2901名。

除確診外，其餘包括居家隔離、居家檢疫、自主防疫的考生，則安排到備用試場應試，昨天中午統計共有4236人，預計啟用653間備用試場。

教育部指出，今天居隔、居檢、以及未經快篩的自主防疫考生，前往考場的交通方式，比照中央流行疫情指揮中心「放寬COVID-19居家照護、居家隔離、居家檢疫者之就醫」中的「非緊急就醫、採檢」辦理。除了搭乘防疫計程車，也可在地方衛生局規劃下，由親友接送或自行前往。

教育部指出，如果是接送，車上非考生只能有駕駛1人，且駕駛須是考生的同住者，車程中要戴口罩、不能飲食，考生要坐在後座，保持一定距離。也可步行、使用個人交通工具，或是租用公共自行車，就是不能搭乘大眾運輸。

另外，今年除了有事前申請的身障、重大傷病、懷孕等考生外，不開放家長親友陪考，考生要全程戴口罩，出示准考證才能入場，如果發燒或有呼吸道疾病，會改安排到備用試場應試。

會考第一天共有4科，早上依序考社會、數學，下午則是國文、寫作測驗。明天依序考自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。（編輯：方沛清）1110521