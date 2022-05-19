口罩解禁時機 衛福部：須待疫情下坡減緩階段才考慮

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（中央社記者賴于榛台北19日電）衛福部次長薛瑞元今天表示，本土疫情正在上升階段，應該還沒達到高峰，為保持醫療量能跟公衛量能，將逐步取消較沒有急迫性的措施，口罩解禁則須待疫情下坡、減緩階段才會考慮。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，報告指出，近一週COVID-19疫情案例新增47萬5497例，較前一週明顯上升，已進入廣泛社區流行，病數持續快速增加，預估高峰會落在5月下旬。

報告也指出，台灣正處於與疫共存的路上，政府將持續考量風險控管及維持公衛防疫量能，逐步減輕剛性防疫措施。

衛福部次長薛瑞元出席院會後記者會時說明，在疫情上升階段，為保持醫療量能跟公衛量能，藉以處理中重症確診者，因此比較沒有急迫性的公衛措施就會逐步取消。

至於口罩解除時機或條件，薛瑞元則說，口罩對民眾的干擾非常低，台灣人2年多來也習慣在外出時佩戴口罩，所以口罩禁令的取消將會比較晚，預計在疫情下坡、減緩階段才會考慮。（編輯：翟思嘉）1110519