何美鄉：打疫苗加受感染的綜合免疫 是最好免疫

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中研院研究員何美鄉18日說，施打疫苗後再受到感染的「綜合免疫力」是最好的免疫。圖為民眾17日在台北車站接種站注射疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北18日電）中研院研究員何美鄉今天說，施打疫苗後再受到感染的「綜合免疫力」是最好的免疫，沒有鼓勵大家感染，但把疫苗打滿、讓自己更健康就可以不怕；她認為，病毒7月左右會開始下滑。

民進黨中常會今天邀中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉專案報告「洞悉COVID-19疫情的樣貌與國際防疫策略之借鏡」。

何美鄉會後受訪時表示，會中她提到有一種免疫力叫「綜合免疫力」，以前是被感染後再施打疫苗，免疫效果特別好、抗體特別高，且抗體很廣效，也比較持久；現在則是先打了疫苗、再受到感染，也有同樣效果。

何美鄉說，這時候因為Omicron擋不住，剛打完第2、第3劑後疫苗效果最高只有70%，每個月就會再降一點，全民打完1000多萬劑第3劑時，平均下來約只有30%、40%的保護性，等於有60%、70%的人會被感染。

何美鄉表示，好處是Omicron沒有很毒，大部分是輕症或無症狀。因為Covid-19的疫情不會不見，冬天會再出現，可能還有新的變種，所以全民用疫苗加上無症狀感染增強免疫力，綜合免疫是最好的免疫。

何美鄉說，沒有鼓勵大家感染，但是要告訴民眾不要害怕，把疫苗打滿、打齊，讓自己更健康就可以不怕，例如抽菸的人快戒菸、過肥的人開始運動減重，吃得不健康、高糖高熱量的人，儘量吃原型食物，健康的生活模式才能長久預防各種疾病。

何美鄉指出，身兼民進黨主席的總統蔡英文聽完後還問她能不能借用，因為這概念很重要。

媒體詢問，疫情高峰會到什麼時候。何美鄉認為，病毒7月左右會開始下滑，不需要降到非常低，只要穩定下滑，大家以正常方式生活，也就是沒事不要停課，不敢吃飯聚餐讓小吃店關門等；在正常生活條件下，病毒會傳播、也會下降，就能恢復正常。

至於除了高危險族群外，一般人是否也要打第4劑疫苗，何美鄉說，這是可以討論的，因為疫苗的效益是預防感染，效益會這麼短主因是有變異病毒，假如病毒沒有變異的話其實是更長的、預防重症也會更長久。

何美鄉說，這樣情況下要考慮冬天是怎樣的病毒株並仔細追蹤，再決定是否要打第4劑；如果綜合免疫很好、很廣泛時，也許不需要，但還需要研究。（編輯：張均懋）1110518