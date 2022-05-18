WHO：北韓爆發疫情 令人憂心新變異病毒株出現

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WHO高階官員17日指出，冠狀病毒在未接種疫苗人口中高度傳播，將增加形成新種變異病毒株的風險。圖為3月29日北韓商店進行消毒。（共同社）

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（中央社日內瓦17日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）高階官員今天指出，冠狀病毒在未接種疫苗人口中高度傳播，例如北韓狀況，將增加形成新種變異病毒株的風險。

路透社報導，北韓是世衛組織的成員，現正全力應付首次承認的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，在缺乏疫苗和醫療基礎設施下，加深外界對這個與世隔絕國家重大危機的關切。

世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在回應北韓疫情提問時表示：「如果有國家未使用目前可用的工具…當然是令人擔心的。」

他指出：「世衛組織一再重申，在疫情未受遏制的地方，總是存有較高新變異病毒株出現的風險。」

同樣這場記者會中，世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也指出，病毒在未接種疫苗的人群內傳播，且許多人有潛在疾病，讓他「深感憂慮」。

世衛組織之前表示，平壤尚未正式通報疫情，這明顯違反世衛組織「國際衛生條例」（International Health Regulations）下北韓應盡的法律義務。

被問到世衛組織將如何因應，萊恩表示世衛準備提供協助，但無權對一個主權國家進行干預。（譯者：徐睿承/核稿：楊昭彥）1110518