北韓增23萬人發燒 金正恩批官員應對危機不成熟

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（中央社首爾18日綜合外電報導）北韓發燒病例席捲全國，官方媒體今天報導，領導人金正恩抨擊國家對第一波官方證實的COVID-19疫情因應「不成熟」，指控政府官員能力不足、怠惰。

路透社報導，北韓上週首度證實出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，國內通報新增23萬2880人有發燒症狀，另有6人死亡。當局並未說明有多少人採檢COVID-19呈陽性反應。

根據官媒北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩昨天主持執政勞動黨政治局會議時表示，「國家應對這場危機的能力不成熟」，在「時間就是生命」的時期增加了對抗疫情的「複雜性和艱鉅性」。

北韓首度坦承國內爆發COVID-19疫情以來，總計已經通報172萬名患者有發燒症狀，截至昨晚有62人死亡。

遭國際孤立的北韓缺乏疫苗，醫療基礎設施不完善，北韓中央通信社指出，衛生官員已制定COVID-19治療指引，以避免民眾因用藥過量等不當醫療行為而喪生。

這項指引包括為不同類型的患者個人化治療方法，但官媒並未說明治療計畫中會使用哪種藥物。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110518