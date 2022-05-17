若有接種疫苗 研究：近32萬美國人不會染疫死亡

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）根據一份新的研究分析，在2021年1月至2022年4月之間，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗原本能避免至少31萬8000名美國人染疫死亡。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，這項研究使用了美國疾病管制暨預防中心（CDC）與「紐約時報」（The New York Times）的真實世界數據。

並由布朗大學公衛學院（Brown School of Public Health）、布里翰婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）、哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）和微軟AI健康計畫（Microsoft AI for Health）研究員進行分析。

美國確診染疫死亡人數超過100萬人之際，這項分析顯示，全美平均大約50%的染疫死亡是可以預防的。

研究結果指出，從COVID-19疫苗問世以來，至少「每兩名染疫死者就有一人」可能因接種疫苗而得救。

這項研究的共同作者、布朗大學公衛學院副教授佛里德霍夫（Stefanie Friedhoff）表示：「在美國已有許多人放棄接種疫苗的時候，這些數據清楚告訴我們，疫苗能有效對抗這個傳染病。」

他還說：「我們必須持續投資在讓更多美國人施打疫苗和追加劑，以挽救更多性命。」（譯者：陳怡君/核稿：陳彥鈞）1110517