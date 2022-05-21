會考國文教正確背背包 背帶要短、重量別超10%

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（中央社記者陳至中台北21日電）國中教育會考今天登場，第3節國文科出現許多連結生活與學術探究題目，包括第11題探討背包與健康，教導考生背帶別放太長、內容物重量不要超過自身體重10%，充滿實用價值。

國中教育會考因學生年齡較低，考試結束後才會公告試題，教育部今天在台北邀請資深教師，先向外界說明各考科的試題特色與108課綱命題取向。

高雄市旗山國中教師丁美雪提到國文科第11題，以一小段文字敘述背包與健康的關係，提及如果是「後背」，內容物重量不要超過自身體重的10%；如果是「側背」，則不要超過5%。

背法也有一些講究，許多學生覺得背帶越長越灑脫，但題幹指出，其實背帶越短，背起來才越輕鬆。裡頭東西也要放均衡，最重的東西盡量放在中間。

丁美雪表示，她觀察學生每天背的重量大都是固定的，較沒有考量到題目所說的重量及背法。國中會考的出題符合生活素養，一邊作答還可以一邊學到新知識，考生可藉此瞭解自己的背包最多能背多重，才不會造成傷害。

另外一題是綠能家電的廣告單，也是非常生活化。丁美雪表示，廣告單資訊較雜，考生要把握從左而右、從上而下的閱讀模式，才能避免落掉關鍵資訊。

國文科也有出現時事題，新北市江翠國中教師陳恬伶指出，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響人們的生活，今年第30、31題節錄了法國文學家卡繆（Albert Camus）敘述鼠疫的小說內容，學生須把文學性的描述，轉換成現實畫面，還要從文本內容推論政府眼中的「最壞狀況」為何。

另外，第39到40題舉「史記‧平準書」、「西京雜記」的文字，要考生根據內文，推論漢代各種錢幣的重量和排序，以及鑄造的相關細節。陳恬伶表示，這是放在比較後面的考題，需要高層次的應用能力，文言說明文不像文學性的文章有太多的描寫，對考生反而較容易。

除此之外，國文科還出現了原住民「布」的形制變化、美術館與美感素養、國人十大死因等。陳恬伶和丁美雪分析，白話文占30題，文言占12題，試題難易適中，從基本題出發漸次發展到高層次應用題，具一定鑑別度。（編輯：管中維）1110521