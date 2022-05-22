國中會考第二天登場 6/10寄發成績單

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（中央社記者陳至中台北22日電）國中教育會考今天進入第二天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力3節。教育部預計下午公布試題本及參考答案，成績單則於6月10日寄發。

國中教育會考有將近20萬人應試，受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，防疫繃緊神經。昨天第一天4節，總計啟用586間第2類備用試場，供4648名考生應試（居家隔離、居家檢疫、自主防疫、現場出現發燒或呼吸道症狀），另有3337考生確診（包括快篩陽性未經PCR採檢、採檢未獲結果），改安排6月4日、5日補考。

今天考試結束後，教育部預計下午公布試題本及參考答案，各界如果對試題有疑義，可於5月23日到25日申請釋復，預計5月26日公布釋復結果。

會考預計於6月10日開放網路查詢成績，並寄發成績單。6月12日到13日開放申請複查成績。

會考成績是全國15個就學區高中職「免試入學」的依據之一，各區計算方式不同，以人數最多的基北區為例，採108積分方案，會考成績、多元學習表現、志願序各占36分。詳細資訊與入學期程，可參考各就學區網站。（編輯：李亨山）1110522