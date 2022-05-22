國中會考英語科 首度出現查閱字典題型

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國中教育會考22日進入第二天，有將近20萬人應試，受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，防疫繃緊神經，上午考生在師大附中試場內戴好口罩答題應試。中央社記者裴禛攝 111年5月22日

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（中央社記者陳至中台北22日電）國中教育會考英語科出現以往沒考過的「查閱字典」題型，學生要藉由上下文情境推測單字的含意。另外包括糖份與健康、企業嘗試「不超時日」等日常生活題材入題。

教育部今天邀請資深教師為國中教育會考解題，根據紙本資料，英語科第20題出現以往沒考過的「查閱字典」題型，考生須藉由上下文情境來推測trolling的含意。

解題老師指出，今年克漏字考題圖表超級多，且都需要注意細節，題材選擇相當多元，包括糖份攝取與健康、網路新聞介紹喀麥隆局勢 ，還要搭配地圖。篇章結構探討「不超時日」的實施效果，考生須瞭解文意結構、掌握上下文，才能找出正確資訊作答。

聽力題部分，解題老師認為題數分配較以往友善，許多題目加入音效，包括顧客進入商店的鈴聲、司儀敲麥克風準備宣布事情的聲音等，也有搭配耶誕節音樂。不過解題教師認為，台灣學生可能沒看過真樹裝飾的耶誕樹，不瞭解相關火燭安全，對文化刺激較不足的學生稍有挑戰度。（編輯：張芷瑄）1110522