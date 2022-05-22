國中教育會考結束 3413人確診改補考

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（中央社記者陳至中台北22日電）國中教育會考今天結束，教育部長潘文忠在出闈記者會上表示，截至目前統計，共有3413名考生因確診COVID-19或快篩陽性等因素，須改參加補考，將會是疫情以來補考人數最多的一年。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響111年國中教育會考，潘文忠表示，為讓19萬多名考生能順利應考，全國試務會和相關單位做了萬全準備，包括考試當天出現學生身體不適、快篩陽性需要馬上後送，也都考驗試務單位的應變，要為相關人員致上最大感謝。

潘文忠提到，目前統計有3413名考生因為確診（包括快篩陽性未經PCR採檢、採檢未獲結果），須改安排6月4日、5日補考，加上大陸考場的學生，這會是疫情以來，人數最多的一次補考，呼籲心測中心和全國試務會繼續努力，維護學生的權益。

潘文忠表示，補考時間選在2週後，是希望確診考生能有一段時間好好調劑身心。參加補考的學生，在後續入學管道是採外加名額方式，不會影響到一般考生的權益。

潘文忠也提到，今年是108課綱首度命題，希望藉由會考命題，讓各界更多地瞭解課綱的精神，鼓勵教師調整教學方式，引導學生思考、思辨。

全國試務會主任委員宋曜廷表示，今年會考有很多生活化試題，包括洋芋片帶到高山會膨脹、如何挑選燈管等，也把108課綱中性別平等、海洋、環境資源等議題都融入，希望能引導學生把所學知識，運用到生活上面。（編輯：張芷瑄）1110522