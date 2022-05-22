會考自然圖表題占比過半 電路圖、桌遊情境入題

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（中央社記者許秩維台北22日電）國中教育會考今天考完，補教老師分析，會考自然科圖表題比例過半，題組題也增加，還出現電路圖、桌遊等情境素養題，建議學生重觀念、勿死背，多理解圖表應用。

國中教育會考今天中午考完，台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心在考試結束後公布國中會考題目和參考答案，台北市補習教育事業協會也邀請補教老師協助分析會考試題特色。

自然科補教老師楊過表示，今年是會考以新課綱命題的第1年，自然科總題數50題，比往年54題略減；跟解題相關的圖或表約占30題，題組題則有增加，約占近1/5。

新課綱重視素養導向，楊過提到，今年自然科素養題約8題，比較關鍵的包括是第47跟49題，47題考電路圖，相較於課堂上方方正正的電路圖，考題則是生活化的彎曲電路圖；第49題則是生活情境題，以桌遊結合月相盈虧觀念。

楊過指出，今年也出現4題跨科考題，1題是內容跨科，3題是考數據判讀，另外還有8題實驗題，但沒有計算題；建議學生未來念自然科時，要重觀念、不要死背，多理解圖表應用，會考前可將計算題的練習比例降低。（編輯：陳仁華）1110522