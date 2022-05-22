國中會考補考大陸考場499人 試卷加密傳輸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北22日電）大陸考場499人將與受COVID-19疫情影響的學生一同參與6月4日、5日的國中教育會考補考。由於無法從台灣派人親自運送過去，試卷將採「加密傳輸」，直接在當地印製。

國中教育會考今天結束，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，目前統計有3413名考生因確診（包括快篩陽性未經PCR採檢、採檢未獲結果），須改安排6月4日、5日補考。

全國試務會闈外辦公室主任王延煌表示，報名大陸考場的學生499名，將連同上述3413名考生一同參加補考。命題單位台師大心測中心將另組一套難易度相同的試卷，參與補考的考生後續入學，將以外加名額方式處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王延煌表示，可能還有少數在考試期間突然身體不適、快篩陽性後離開試場的考生，全國試務會今天會盡快統計，一併安排參加補考。

大陸考場選在3所台商子女學校，當地疫情也相當嚴峻。王延煌表示，已確定台灣的試務人員無法前往當地，將比照去年模式，將試卷以加密傳輸方式，直接在中國印製，有嚴謹的解鎖程序，全國試務會也會派人遠端全程監控製卷和考試過程。他說，與台商學校合作多年，會盡力確保考試順利進行。（編輯：張雅淨）1110522