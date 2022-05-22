會考英語取材多元 喀麥隆歷史、酸民成決勝關鍵題

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（中央社記者許秩維台北22日電）國中教育會考今天考完，補教分析，英語科閱讀測驗難度提升，結合貼回函抽獎等生活經驗，另外考到喀麥隆歷史文化背景、路徑圖和網路酸民，將是今年決勝關鍵題。

國中教育會考今天中午考完，台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心在考試結束後公布國中會考題目和參考答案，台北市補習教育事業協會也邀補教老師協助分析會考試題特色。

補教老師蔣依帆表示，今年總題數比往年增加2題，單題就高達20題，比往年增加5至6題，光單字、片語就有9題，考生如能把握基本單字與片語，就可拿到基本分數。

蔣依帆提到，今年有23題的題組題，其中閱讀測驗約7題，難度比往年增加，強調生活經驗，例如貼回函抽獎等；跨領域題則結合歷史，考非洲國家喀麥隆的文化背景，文章不難，但很多專有名詞，考生可從文章上下文推測出答案。

特色題方面，蔣依帆指出，第37至39題考路徑圖，裡面有陷阱，考生須細心看完文章，才能正確解答；單選第20題考單字「troll」，字典有4個解釋，要考生選出符合情境的答案，troll原指山怪，後被引申為網路酸民，喀麥隆、路徑圖和網路酸民將是今年會考決勝關鍵題。

蔣依帆認為，今年聽力測驗，題目中規中矩，但聽力測驗不是一蹴可幾的科目，建議考生平時要多聽，如免費的ICRT電台素材廣泛，有助於加強課外知識；也建議學生養成閱讀習慣，每天1至2篇，當閱讀量增加，眼睛就會練習抓到重點，考生答題時可先看題目，再回頭看文章找答案。（編輯：陳仁華）1110522