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國中會考英語科首見查字典題 考「酸民」行徑

2022/5/22 15:45（5/22 15:57 更新）
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國中教育會考22日依序考自然、英語閱讀、英語聽力3節。師大附中考場內考生翻書複習最後衝刺。中央社記者裴禛攝 111年5月22日
國中教育會考22日依序考自然、英語閱讀、英語聽力3節。師大附中考場內考生翻書複習最後衝刺。中央社記者裴禛攝 111年5月22日
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（中央社記者陳至中台北22日電）國中教育會考英語科出現創新的「查字典」題型，要學生從判斷出最適合trolling的解釋。新北市新莊國中教師曾麗娜指出，這題考的是「酸民」的行徑，非常符合現代生活情境。

教育部今天邀請資深教師分析111年國中教育會考試題，曾麗娜和新北市淡水國中教師陸韻萍在書面中指出，英語科第20題出現以往沒考過的「查閱字典」的題型，考生須藉由上下文情境來推測trolling的意思。

第20題是要考生幫忙查字典，找出最符合題幹情境的解釋。題中敘述一個人洩氣地關掉電腦螢幕，直說Why are they trolling me like this，並說他只是分享真實想法，但到最後，大家只想聽好聽的話。

曾麗娜今天稍晚接受中央社電訪解釋，troll在字典中有很多解釋，有玩過電玩的學生，可能知道troll是一種住在山裡的怪物，會偷抓人類的小孩。在英語中，這個單字可以解釋為拖、拉，也可以解釋為釣魚或輪唱，而在網路世界中，則為「酸民」的意思，也就是在網上酸言酸語、專說傷害他人話語的人。

有趣的是，第20題的4個選項中，都是troll在字典中的解釋。曾麗娜表示，如果是死背、完全不管上下文的考生，可能就無法選出正確答案。事實上，題幹中的trolling就是以現在進行式，把troll當動詞用，指的就是酸民的行徑。

曾麗娜指出，仔細閱讀前後文，其實有很多蛛絲馬跡可以得到正確的答案，包括題幹中人物關上電腦螢幕，很容易就可聯想到網路。她說，trolling這個單字雖然超過基本1200字彙範圍，但對考生來說不會太難。

曾麗娜也提到，「查字典」題型雖是首次出現在會考，但之前公布的範例試題，也有出現類似的考法。那一題是考take off，常見的解釋是脫掉（衣物）、起飛（飛機）等，但考題要測驗的卻是「落跑」，因為題幹中人物無法等待會議結束，急著跑去機場接女兒。

曾麗娜表示，上述題目更具誘答，因為題幹中出現機場，考生可能被誤導以為是講飛機起飛，進而選錯答案。今年會考考題第20題，則沒有類似的誘答選項。（編輯：張芷瑄）1110522

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