國中會考落幕 考生認為英文閱讀、聽力難度普通

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）國中會考今天落幕，最後2科考英文閱讀和聽力，考生普遍認為難度普通，不過英文閱讀有圖表、社會議題，考驗理解；還有考生說，英文聽力如果聽到後面忘了前面，會落入陷阱。

國中教育會考今天第2、第3節考英文閱讀與聽力。參加會考的李同學及溫同學考後受訪表示，英文科難易度普通，但少數題目有陷阱，必須好好讀完題目再選答案。旗津國中高同學則說，覺得題目中間偏易、比平日模擬考簡單，題目很生活化，其中有考題要考生依規則拆字、組成新字，考驗學生對句義的理解。

五福國中的王同學說，覺得有幾題比較偏難一點，其中有1題提到有個非洲國家內講英文、法文的不同族群之間發生衝突、分裂、想要各自獨立的社會領域議題，讓自己印象深刻。林同學覺得，今年比較沒有看到時事題，但有1題圖表題，給了直方圖和折線圖，要考生判讀，需要想一下。

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針對最後考的英文聽力測驗，光華國中蔡同學說，覺得試題不難，題目較模擬考少，但發現最後1題有陷阱，如果敘述聽到後面忘了前面，就可能會失分。前金國中林同學則覺得，覺得英文聽力前面部分還算簡單，言談理解部分比較難懂。

高雄考區試務會表示，為了協助考場防疫作為，高雄女中有46名學生組成「環保隊」，穿上隔離衣、頭戴面罩，協助引導動線安排、收運垃圾、消毒桌椅，受到不少考生感謝。在雄女考試的七賢國中學生考完後也與環保隊一起開心合影，留下難得紀念。（編輯：黃世雅）1110522