鄉下學童變哈佛學者 黃正德勉畢業生秉理想前進

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獲選教育部「玉山學者」的哈佛大學語言學系教授黃正德21日受邀在台灣師範大學畢業典禮發表演說，他勉勵畢業生帶著理想和初衷勇往直前，尋找自己的人生道路。（台師大提供）中央社記者許秩維傳真 111年5月21日

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（中央社記者許秩維台北21日電）出身花蓮偏鄉卻透過努力成為哈佛頂尖學者的台師大校友黃正德，今天勉勵畢業生帶著理想和初衷勇往直前，尋找自己的人生道路。

台灣師範大學發布新聞稿指出，今天舉行110學年度畢業典禮，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今年畢典採實體與線上並行，歡送4092名畢業生，為降載室內容留人數，只限1200個名額參加實體畢典，並提供線上直播。

台師大校長吳正己致詞時表示，今年畢典以實體及線上混合的方式舉辦，希望在兼顧防疫的同時，為畢業生留下難忘的回憶；他勉勵畢業生帶著好奇心探索世界，並勇於追求夢想，儘管夢想不一定會實現、追夢路途也不會平坦，但在追夢過程，會從困難中提升自我，找到自己的人生價值。

獲選為110學年度教育部「玉山學者」的台師大英語系傑出校友、哈佛大學語言系教授黃正德受邀在畢典發表演說，他以自己出身花蓮偏鄉到立足於國際學術殿堂的人生歷程，勉勵畢業生帶著理想和初衷勇往直前，尋找自己的人生道路。

黃正德回憶求學經歷，高中時期曾因創辦文藝雜誌而忽略學業、留級1年，自己並非「教師眼中的好學生」；在留級的日子裡，他開始思索母音的長短規則，但教科書和課堂中並未解釋其背後的道理，直到在台師大英語系學習語言學才有所頓悟，並從此與語言學結下不解之緣。

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他也以學者角度分享5件重要的事情，Do what you do best（做你所擅長和喜歡的）、Take the chance（抓住每個機會）、Be an angel（成為他人的天使）、Use your brain（善用思考能力）、Call your mum（留點時間給家人）。

黃正德勉勵學弟妹，不要因收入、他人想法、所學專業而受限，要勇敢探索、尋找自己喜歡而擅長的事物；不應帶著「只許成功不許失敗」的觀念，失敗後得到的成功可能結下更豐碩的果實；努力達成自己成就時，也以自身能力幫助他人；以邏輯思考、縝密推理，辨清生活中的是非；無論離家多遠，都要與家人保持聯繫。（編輯：管中維）1110521