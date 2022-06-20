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台東池上學子考上台大 老師賭輸封街放鞭炮

2022/6/20 16:20
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（中央社記者李先鳳台東縣20日電）台東池上鄉今天熱鬧滾滾，小貨車掛「狂賀」紅布條，沿街放鞭炮，原來是台東高中老師簡鵬雄與學生陳品燊打賭，考上台大就封街放鞭炮，陳品燊果真考上台大昆蟲系。

今年各大學申請入學的招生名額雖有增加，但學測數學A題目偏難情況下，能通過一階人數減少，台東高中應屆畢業生倒是異軍突起，共有129人上榜，比上一屆略有成長，其中有5名學生錄取國立台灣大學，加上4名學生錄取醫學系，成績亮眼。

考前，東中308班導師簡鵬雄與老家池上的學生陳品燊打賭，若考上台大就封街放鞭炮，放榜結果班上3名考取醫科、1名牙醫、5名台大，其中陳品燊考取台大昆蟲系。

簡鵬雄與學生們相約，今天在池上中華路上放鞭炮慶賀，簡鵬雄說，本來以為不會這麼多學生好成績，高興願賭服輸。

至於台東女中錄取國立大學有35人，加上日前放榜的繁星錄取以及醫事人員養成計畫、師資保送甄試管道，截至目前共有67人錄取公立大學，其中台灣大學3人，清交成政大10人。（編輯：屈享平）1110620

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